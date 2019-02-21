تعاون فهمي وهنا وعودة حلا شيحة.. 10 أشياء تحدث للمرة الأولى في دراما رمضان 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

مع كل موسم درامي رمضاني تحدث أشياء لأول مرة، مثل ظهور كتاب أو مخرجين جدد، أو تعاون جديد لأحد النجوم مع كاتب أو مخرج، أو حصول بعض الفنانين على بطولة مطلقة لأول مرة.

السطور التالية ترصد بعض الأشياء التي تحدث لأول مرة، في ظل الخريطة شبه النهائية للموسم الدرامي رمضان 2019.

أيمن بهجت قمر مع عادل إمام

اعتاد الفنان الكبير عادل إمام منذ بدء تقديمه عمل درامي في كل موسم رمضاني، التعاون مع السيناريست يوسف معاطي، وفي السنة الماضية تعاون مع أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وفي العام الحالي قرر التعاون مع السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر في مسلسل " فالنتينو".

ياسمين صبري أول بطولة مطلقة

بعد ظهورها في برنامج "خطوات الشيطان"، تقدمت الفنانة ياسمين صبري بخطوات واسعة في عالم الدراما والسينما لتحصل على البطولة النسائية في عدة أعمال، قبل أن تخوض تجربة البطولة المطلقة لأول مرة في رمضان 2019 بمسلسل "حكايتي".

هنا الزاهد مع أحمد فهمي

لم يجمع أي عمل بين الفنانين أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد، لكنهما يظهران معًا في مسلسل، يعرض في رمضان المقبل، يحمل اسم "الواد سيد الشحات". وهناك أنباء عن تغيير اسمه إلى "آدم فاميلي".

إيمي وحسن الرداد لا يعملان معًا

تزوج حسن الرداد وإيمي سمير غانم في نوفمبر 2016، ولم يظهر أي منهما في عمل درامي لرمضان 2017، لكنهما تعاونا في رمضان الماضي بمسلسل "عزمي وأشجان"، وفي رمضان 2019 يقدم كل منهما عملاً منفصلاً؛ إذ تقدم إيمي "سوبر ميرو" بينما يظهر حسن في مسلسل "الزوجة 18".

أول تعاون تليفزيوني بين محمد رمضان وعبدالرحيم كمال

سبق لمحمد رمضان التعاون مع السيناريست عبد الرحيم كمال في فيلم "الكنز"، الذي عرض في 2015، كما أنهم انتهيا من تصوير "الكنز 2"، لكن مسلسل زلزال الذي يُعرض في رمضان 2019، أول تعاون درامي بينهما.

أول ظهور لحلا شيحة

تظهر الفنانة حلا شيحة لأول مرة في رمضان 2019 بعد عودتها من الاعتزال بمسلسل "زلزال"، مع النجم محمد رمضان. وهو عمل من إخراج ياسر محمد سامي، يمثل أول ظهور لها في الدراما منذ مسلسل "راجعلك يا إسكندرية" عام 2005، مع الفنان خالد النبوي.

أحمد السقا مع محمد سامي وأيمن سلامة

يشارك الفنان أحمد السقا في السباق الرمضاني لعام 2019 بمسلسل "ولد الغلابة"، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، في أول تعاون للسقا معهما.

محمد أمين راضي وأحمد خالد موسى

حقق المخرج أحمد خالد موسى نجاحًا كبيرًا بمسلسله "بعد البداية". كذلك حقق السيناريست محمد أمين راضي نجاحًا كبيرًا بمسلسه الأول "نيران صديقة". وفي عام 2019 يلتقي الثنائي في مسلسليهما الجديد، الذي يحمل اسما مؤقتًا "وبينا ميعاد". وهو عمل من بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، كريم قاسم، وخالد أنور.

دنيا سمير غانم لأول مرة مع أيمن وتار وخالد الحلفاوي

لم يتحدد حتى الآن اسم مسلسل دنيا سمير غانم، لكنه بات من المؤكد مشاركتها في دراما رمضان 2019 في عمل يجمعها لأول مرة مع المخرج خالد الحلفاوي والسيناريست أيمن وتار.

دينا الشربيني مع كاملة أبو ذكرى

تشارك الفنانة دينا الشربيني في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل "زي الشمس"، من إخراج كاملة أبو ذكري، وهو أول تعاون بينهما.