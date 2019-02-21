

عمر الصعيدي يطرح أغنيته الجديدة "كل حاجة تغيرت" باللهجة المصرية

اختار النجم عمر الصعيدي اللهجة المصرية لأغنيته الجديدة "كل حاجة تغيرت" التي طرحها مؤخرًا، الأغنية من كلمات ابراهيم الشافعي والحان الفنان محمد بشار وتوزيع مؤمن جراد وبإشراف عام عبدالرحمن الأستاذ.

وتقول كلمات الأغنية التي حققت أكثر من 100 ألف مشاهدة على موقع التواصل يوتيوب خلال يومين من طرحها:

كل حاجة تغيرت

احلام كتيرة تفسرت

كانت قلوبنا مرتبة

نسمة هوانا تبعترت

طريقنا غربة قدرت

وشوشنا لما تسكرت

صرنا نفكر بالساعات

والثواني توقـفـت

هذا وعبر النجم عمر الصعيدي عن سعادته بنجاح عمله الجديد: " السعادة تغمرني هذه الأيام بنجاح الأغنية، اللون الغنائي من أكثر الألوان الغنائية قريبة لقلبي، اتمنى أن تنال إعجاب الجمهور".

وعلى صعيد أخر يستعد النجم عمر الصعيدي لإحياء سلسلة حفلات في عدة دول عربية الصيف المقبل.