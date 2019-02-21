شاهدوا كيف كان باسم مغنية قبل 13 عاماً !!

كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 11:27 صباحاً -

إستعاد الممثل ​باسم مغنية​ ذكرياته في مسلسل “​طالبين القرب​”، والذي شارك في بطولته قبل 13 عاماً.

ونشر مغنية عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لمشهد له في المسلسل مع الممثلة ​فيفيان أنطونيوس​، وهما يرتديان ملابس الصليب الأحمر يجلسان على الأرض.

وعلّق مغنية على الفيديو، قائلاً: “أنا وفيفيان انطونيوس بطالبين القرب 1996”.

يُذكر أن مغنية يشارك في مسلسل “أسود”، من بطولة داليدا خليل، فيفيان أنطونيوس، ورد الخال، وفاء طربيه، وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج ​سمير حبشي​، ومن كتابة كلوديا مرشليان.

