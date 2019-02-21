زواج حمادة هلال من ممثلة مصرية و طلاق سريع

كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 11:27 صباحاً -

تزوج الفنان المصري ​حمادة هلال​ من الممثلة المصرية ​رانيا منصور​ ضمن أحداث مسلسل “ابن أصول” الذي من المقرر عرضه في السباق الدرامي لرمضان 2019، مع العلم أن الأحداث تشهد على طلاقهما السريع بسبب تدخّل والدته الدائم في حياته الخاصة.

هلال يجسد دور شاب ضعيف الشخصية اسمه ميشو، تسيطر والدته على كل تصرفاته، وهو ما يتسبب في انفصاله عن زوجته رحمة، وتجسد شخصيتها منصور، بعد العديد من المواقف الكوميدية.

مسلسل “ابن الأصول” بطولة حمادة هلال، ورانيا منصور، وآيتن عامر، ومحمد نجاتي، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وكريم أبو زيد، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، وإيناس كامل، وعماد رشاد، ومن إنتاج شركة “سينرجي” للمنتج تامر مرسي، سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير.