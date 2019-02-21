هشام حداد يحتفل بإطلاق فيلم “لهون وحبس” في العاصمة بيروت

متابعة بتجـــــــــــــرد: يحتفل الممثل هشام حداد بإطلاق فيلمه السينمائي الجديد “لهون وبس” في احتفالية مميّزة من المقرر أن تقام وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

ومن المقرر أن يحضر هشام حداد العرض الأوّل للفيلم إلى جانب الممثلين وضيوف الشرف المشاركين في العمل وذلك يوم 28 شباط/فبراير الجاري في سينمات Grand Cinemas ABC Verdun.

أحداث الفيلم تدور ضمن إطار إجتماعي كوميدي حول إلقاء القبض على هشام حداد وعدم نجاحه بالخروج من السجن حيث تبلغ قيمة الكفالة المالية لاطلاق سراحه، مليار واربعمائة وتسعون مليون ليرة، وهو مبلغ لا يملكه فيستولي جاد بو كرم على مكانه في برنامج “لهون وبس” ليتعرّض بعدها هشام لوعكة صحية صعبة.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم “لهون وحبس” كتابة وإخراج شادي حنا، ومن المقرر طرحه في الصالات السينمائية خلال الأسبوع الأوّل من شهر آذار/مارس المقبل.