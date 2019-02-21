بالصور.. تكريم منة شلبي ومحسنة توفيق في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة دورته الثالثة، الأربعاء، بتكريم 3 من نجمات السينما المصرية والعالمية وهن، الممثلة المصرية منة شلبي، وعارضة الأزياء والممثلة الألمانية - الأمريكية باربرا بوشيه، والممثلة المصرية محسنة توفيق، وذلك برئاسة محمد عبدالخالق، وبحضور وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، ومدير المهرجان الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، والمخرج داود عبدالسيد، والفنان باسم سمرة وأحمد عبدالعزيز ولقاء الخميسي وريم البارودي.





وقالت وزيرة الثقافة، إنها تتقدم في بداية كلمتها بخالص التعازي لشهداء الواجب الوطني من القوات المسلحة المصرية، وأضافت أن مهرجان أسوان حقق نجاحا باهرا خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن المهرجان في دورته الثالثة يأتي خلال اختيار أسوان كعاصمة للشباب، وتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وأوضحت أنها توقن أن أحلام شباب وفتيات أسوان ستحلق فوق ورش وفعاليات المهرجان، واستكملت حديثها قائلة: "المهرجان واعد بتجارب جادة تطرح قضايا للمرأة وكل الشكر والتحية للقائمين على المهرجان و للمحافظ على الدعم والمساندة".





وذكر مدير المهرجان حسن أبو العلا، في كلمة الافتتاح: "الليلة يبدأ فصل جديد من فصول الحلم، الحلم الذي كنا نظنه بعيدا، حلم تنظيم مهرجان متخصص في أفلام المرأة في أقصى جنوب مصر، هنا في أرض الحضارة والجمال، في أسوان الرائعة".





وأضاف: "هنا في أسوان، جوهرة النيل، سنقضي أسبوعا نعيش فيه مع السينما ومناقشات حول الأفلام ومشاكل صناعتها وفرص تمويلها، ستكون المرأة هي محور الاهتمام سواء في الأفلام أو منتدى (نوت) لقضايا المرأة.

وقالت منة شلبي، في كلمتها: "شكرا للبلد الجميلة أسوان وللوزيرة"، وأضافت أن "أسوان بطبيعتها هي الأكثر قربا من قلبي، والسينما هي الحلم والسحر والحياة وتحيا مصر وتحيا السينما"، فيما أكدت الفنانة محسنة توفيق أن تكريمها يعد اعترافا بفضل الناس عليها، ولولا استقبالهم لم تكن موجودة اليوم في المهرجان"، مشيرة إلى أن أهل مصر الحقيقين هم من علموها كل شيء، وأضافت محسنة: "قدمت في حياتي ما أشعر به، وما استفزني وأعجبني من خلال انتمائي للطلبة والعمال منذ صغري، حيث جاءت ثورة ٢٠١١ فشاركت فيها لذلك أنا مدينة لشعب مصر لوقوفي هنا اليوم".

وبجانب عروض الأفلام يشمل برنامج المهرجان ورش عمل متخصصة وندوات، إضافة إلى منتدى لقضايا المرأة بعنوان "نوت" ينظمه المهرجان بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بمشاركة بعض الممثلات والمخرجات.

ويتنافس على جوائز المهرجان 32 فيلما، منها 20 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة، و12 فيلما بمسابقة الأفلام الطويلة، كما استحدث المهرجان لأول مرة مسابقة خاصة للأفلام المصرية ذات جوائز منفصلة.





وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة برئاسة الممثلة المصرية ليلى علوي، وعضوية المنتج الفرنسي جاك بيدو، والمنتجة الجنوب أفريقية جوجوليثو مسيليكو، والمديرة السابقة لبرنامج السينما بالمنظمة الفرنكوفونية في جيبوتي سعاد حسين، واللبناني إلياس خلاط مؤسس ومدير مهرجان طرابلس للأفلام.

وعقب مراسم الافتتاح، عرض المهرجان فيلم "لاس دوس فريدة" أو (الفريدتان) وهو إنتاج مشترك بين المكسيك وكوستاريكا للمخرجة عشتار ياسين جويتريز، ويتناول علاقة الفنانة التشكيلية فريدا كاهلو (1907-1954) بممرضتها، ويستمر المهرجان حتى 26 فبراير/شباط موعد حفل الختام وإعلان الجوائز.



