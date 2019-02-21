متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت أخصائية التغذية، في مركز بي بيوتي التجميلي، ماري بيل حرب، عن المشاكل الصحية التي يمكن أن يتعرض لها الشخص الذي يخضع لريجيم النظام الغذائي "كيتو جانيك" ketogenic Diet.
وقالت ماري في فيديو "فوشيا" إن نظام "الكيتو جانيك" الغذائي يتميز بكونه حمية غنية بالدهون، إضافة إلى أن كمية البروتينات فيها كافية للجسم على مدار نهار اليوم، بينما تكون فيها النشويات قليلة جدًا.
ونظراً لفاعلية نظام الكيتو المذهلة في فقدان الوزن بشكل سريع، لا بد من الانتباه للأضرار الناجمة عنه، وتأثيرها على الجسم؛ لأنه لا يصلح لأي شخص، خاصة الذين يعانون من أمراض السكري والقلب.
كانت هذه تفاصيل خبر مخاطر حمية "كيتو جانيك" مع الاختصاصية ماري بيل حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.