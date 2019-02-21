غوينيث بالترو تكشف تعرضها للتحرش من المنتج هارفي وينشتاين

أكّدت الممثلة الشهيرة غوينيث بالترو، إنّها لم تخف أبدًا من رفض الأفعال المشينة للمنتج الأميركي هارفي وينشتاين، المتهم في سلسلة من قضايا التحرش الجنسي في هوليوود , وقالت الممثلة البالغة من العمر 46 عامًا، خلال لقاء لها مع مجلة "فارايتي"، إنها عندما رفضت أفعال المنتج المزعجة واتخذت مواقف صارمة معه، لم يكررها مرة أخرى.

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وأشارت بالترو في وقت سابق أن وينشتاين البالغ من العمر 66 عامًا , والذي أنتج فيلم Shakespeare In Love عام 1998 ، وفازت بالترو بجائزة الأوسكار بسببه، أن منتج الافلام طلب منها تدليكه في غرفته في الفندق عندما كانت في الثانية والعشرين من عمرها.

وقالت "لقد كان شخصا ذو نفوذ، لم يكن لدي مشكلة في الوقوف أمامه , لم أكن خائفة منه على الإطلاق , كان لدي تجربة واحدة سيئة وغريبة معه، ولكن بعدها لم يقوم بالتجاوز مرة أخرى بهذه الطريقة ".

وأضافت بالترو لـ "فارايتي" "لقد خضنا الكثير من المشاجرات معًا، لقد كان مديرًا صعبًا للغاية , كانت علاقتنا مشحونة دائمًا ".

وأعلنت بالترو أثناء حديثها عن خططها لترك أفلام مارفل، ورغبتها في ترك هذه السلسلة لأنها تعتقد أنها أصبحت كبيرة في السن على الاشتراك في مثل هذه الأفلام.

ويواجه وينشتاين اتهامات بالاعتداء الجنسي والتحرش , وينفي التهم الموجهة إليه ، و "أي ادعاءات بممارسة الجنس دون موافقة من الطرف الآخر".

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