شكرا لقرائتكم خبر عن أنا هطلع الشنطة أوضب الأوضة.. هل أخطأ كريم عبد العزيز قبل 21 عاما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحد من الأعمال الدرامية المهمة فى الدراما المصرية كان مسلسل "امرأة من زمن الحب"، الذى قدمته الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، مع مجموعة من نجوم الفن وقتها، كتبه الراحل أسامة أنور عكاشة وأخرجه إسماعيل عبد الحافظ.

المسلسل فتح الطريق أمام النجمين كريم عبد العزيز، وياسمين عبد العزيز، للعديد من الأعمال والبطولات فى السينما، حيث أُنتج المسلسل قبل 21 عاما، وتحديدا فى عام 1998.

أحد المشاهد جمعت بين كل من الأشقاء كريم عبد العزيز ومحمد رياض وياسمين عبد العزيز وجيهان فاضل، حيث ينوى كريم عبد العزيز السفر، ليجمعهم حوله ويحتضنهم ثم يقول لهم بعفوية "يلا .. أنا طالع الشنطة أوضب الأوضة".

المشهد انتشر خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، المندهشين كيف مر هذا الخطأ دون ملاحظة من المخرج والمصور والمونتير، ورقيب التليفزيون، بينما اتجه آخرون إلى أن الجملة عبارة عن "إيفيه" يقوله كريم بطريقته الخاصة التى تعتمد على الجدية فى الكوميديا.



محمد رياض وشقيقاته فى المسلسل



محمد رياض وكريم عبد العزيز



مشهد من المسلسل

"امرأة من زمن الحب" بطولة سميرة أحمد وكريم عبد العزيز ومحمد رياض وياسمين عبد العزيز وجيهان فاضل ويوسف شعبان وعبلة كامل وأحمد خليل ونهال عنبر وهشام سليم وصبرى فواز وانتصار ورشوان توفيق وإبراهيم يسرى وسيد عبد الكريم وشويكار.