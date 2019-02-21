سارة الودعاني تضع مولودها الأول.. وتدعو له- صورة

شاركت خبيرة التجميل السعودية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي سارة الودعاني، جمهورها فرحتها بإنجابها مولودها الأول من خلال نشرها صورة عبر “إنستغرام”. وظهرت الودعاني وهي تحمل مولودها بين يديها وتنظر له بفرحة، وهو ما يعكس مشاعر الأمومة والحنان التي تدفقت داخلها تجاه مولودها.

وعلقت على الصورة، قائلة: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. رزقت بمولودي الأول (سعد) اللهم اجعله من عبادك الصالحين”.

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