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كرَّمت إدارة مهرجان أسوان للمرأة في دورته الثالثة، برئاسة محمد عبدالخالق، وبحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ومدير المهرجان، الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، النجمة العالمية باربرا بوشيه والفنانة محسنةتوفيق، التي أكدت أن تكريمها اعتراف بفضل الناس عليها، ولولا استقبالهم لم تكن موجودة اليوم، مشيرة إلى أن أهل مصر
أضافت محسنة: "قدمت في حياتي ما أشعر به، وما استفزني وأعجبني من خلال انتمائي للطلبة والعمال منذ صغري، حيث جاءت ثورة ٢٠١١ فشاركت فيها، لذلك أنا مدينة لشعب مصر بوقوفي هنا".
كانت هذه تفاصيل خبر محسنة توفيق من مهرجان أسوان للمرأة: أنا مدينة لشعب مصر بوقوفي هنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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