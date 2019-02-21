بعد تسع سنوات زواج.. زوجة أحمد إبراهيم تطلب الطلاق رسمياً بعد زواجه من أنغام

كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 09:51 صباحاً -

تقدّمت ​ياسمين عيسى​ زوجة الموزع الموسيقي ​أحمد إبراهيم​، برفع دعوى طلاق رسمية بعد زواجه من ​الفنانة أنغام​ من دون إعلام زوجته الأولى وموافقتها وتضررها بسبب هذا الزواج في المجتمع وفي العائلة.

وجاءت هذه الدعوى بعد تسع سنوات من الزواج انتهت بخيانة وزواج ثان لم تتقبله ياسمين عيسى موسى أبو الجبين على الرغم من أن لديها طفلان.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن فشلت المساعي والمحاولات في جمع الموزّع الموسيقي وزوجته خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً أن شرط أنغام على زوجها قبل إتمام الزواج كان بتطليق زوجته.