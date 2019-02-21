كارل لاغرفيلد.. مصمم ناجح وحياة عاطفية مأساوية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعرف المصمم الراحل كارل لاغرفيلد بكونه أحد أهم رموز الموضة العالمية، وقد اشتهر بكونه المدير الإبداعي للعلامة الفرنسية الفاخرة شانيل طيلة 36 سنة، وفي سابقة من نوعها تفاجأ محبيه بغيابه عن تحية الجمهور في نهاية عرض شانيل خلال أسبوع أزياء الهوت كوتور في باريس منذ 3 أسابيع، وقيل حينها أنه متعب ومريض.

واشتهر الصمم الراحل أيضا بمظهره المميز حيث غالبا ما يرتدي بدلات أحادية اللون وبالتحديد باللون الأسود، ويعتمد تسريحة ذيل الحصان، كما يحرص دائما على ارتداء النظارات الداكنة.

ولد لاغرفيلد في هامبورغ بألمانيا في عام 1933، وهاجر إلى فرنسا رفقة والده، رجل الأعمال أوتو لاغرفيلد، وأمه إليزابيث باهليمان والتي كانت تعمل كبائعة للملابس الداخلية.

واقتحم كارل عالم الموضة في عام 1954 عندما فاز، في سن السابعة عشر، بالجائزة الأولى لتصميم معطف في مسابقة نظمتها رابطة الصوف الدولية، وبعد فوزه، أنتج بيير بالمان ، مؤسس بيت الأزياء الشهير بالمين، تصميمه الفائز، كما ضم لاغرفيلد إلى علامته التجارية للعمل كمساعد.

وبعد 3 سنوات فقط أصبح لاغرفيلد المدير الفني لعلامة جان باتو، وفي عام 1962، اتخذ لاغرفيلد قرارًا شجاعًا باللجوء إلى العمل الحر، وأصبح بذلك من أوائل المصممين المستقلين في صناعة الأزياء الحديثة.

وأتاح العمل الحر لكارل فرصة وضع لمساته الخاصة على العديد من العلامات التجارية، بما في ذلك مجموعة ربيع وصيف لكلوي في عام 1964، الأمر الذي أكسبه اعترافًا عالميًا، أدى ذلك إلى تعاونه مع دار الأزياء الإيطالية الفاخرة فندي في عام 1965، والتي استمر فيها حتى وفاته، وخلال عمله كمدير إبداعي في فندي، كان المصمم المسؤول عن إنشاء شعار F المزدوج الشهير ، بالإضافة إلى حقائب Baguette وPeekaboo.

وكان تعيين لاغرفيلد كمدير فني لشانيل في عام 1982، ما أكسبه شهرة عالمية، وعلى مر العقود، قام بتشكيل العلامة التجارية، مما أدى إلى إنشاء مجموعات شعبية ورائجة، فضلاً عن أزياء الهوت كوتور الفاخرة والكثير من بدلات التويد المميزة محافظا على الحمض النووي الأصلي لعلامة كوكو شانيل.

وليست تصميماته فقط ما جعلته مميزا وفريدا، بل أيضا عروض المدرجات المدهشة التي يبتكرها في كل موسم، من الكازينو إلى السوبرماركت، من المطار إلى مركز الفضاء، لا يمكن لأحد أن يحول القصر الكبير إلى شيء مختلف تماما كما فعل لاغرفيلد.

والمثير للاهتمام في حياة لاغرفيلد الشخصية، هو ميوله الجنسية ربما، فكارل كان مثليا، وربطته علاقة برجل فرنسي الجنسية يدعى جاك دي باشي، توفي في أواخر الثمانينات بمرض الإيدز، ولم يدخل المصمم المرموق في علاقات عاطفية أخرى بعد موت حبيبه، وقرر التوقف عن ممارسة الجنس لـ30 عاماً.