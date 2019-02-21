هذا الإيصال المالي يُثبت دخول زوجة أحمد إبراهيم للمستشفى بعد ارتباطه بأنغام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرَ "فوشيا" خبر إصابة السيدة ياسمين عيسى، زوجة الموزّع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، بحالة انهيار وانتقالها إلى المستشفى للعلاج بعد علمها بنبأ ارتباط زوجها من مواطنته الفنانة الكبيرة أنغام.

وأثار نبأ انتقال ياسمين عيسى للمستشفى جدلًا كبيرًا بين التأكيد والنفي، حيث خرج البعض لينفي تمامًا الخبر مؤكّدين أنها في المنزل وأن ما أثير ونشر مجرّد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وحصل "فوشيا" على إيصال احتجاز ياسمين عيسى في مستشفى "المشفى" بتاريخ 16 فبراير الجاري، وتسديدها مبلغ 5 آلاف جنيه مصري تحت الحساب، ما يُؤكّد الخبر.

وكان خبر الزواج السرّي بين الفنانة أنغام والموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم قد أصاب الوسط الفني والجمهور بالصدمة، خاصةً أنه الزواج السرّي الثاني لأنغام بعد الفنان أحمد عز، قبل أن ينفصلا سريعًا.