رسميًا.. زوجة أحمد إبراهيم ترفع دعوى طلاق بعد ارتباطه بأنغام.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رسميًا عبر وزارة العدل المصرية، أقامت ياسمين عيسى "ضرّة الفنانة والمطربة المصرية أنغام"، دعوى طلاق من زوجها الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وجاء ذلك بعد زواجه من أنغام رسميًا خلال الأسابيع الماضية بشكل غير مُعلن، الأمر الذي أحدث جدلاً لدى المتابعين، كونه الزواج الرابع لأنغام، والثاني من نوعه "سرًا" بعد زواجها مسبقًا بنفس الطريقة من الفنان المصري أحمد عز.

وأقامت الزوجة الأولى للموسيقي المصري دعوى الطلاق بالإدارة المختصة لتسوية النزاعات الأسرية بوزارة العدل، ليصبح ذلك الإجراء أول وثيقة رسمية لإثبات الزواج، بعد أن أكدت الزوجة في دعواها أن السبب الرئيسي يرجع لتضررها من ارتباط زوجها أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، من الفنانة أنغام محمد على سليمان.

وحملت الدعوى الكثير من المعلومات الشخصية بشأن تاريخ زواجهما وطفليهما، إلى جانب المؤهل الدراسي لكل منهما، ومحل الإقامة.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن فشلت محاولات الوفاق بين الموزع الموسيقى وزوجته خلال الفترة الأخيرة، وشرط أنغام على زوجها قبل إتمام الزواج تطليق زوجته، لتظهر معه في الوسط الفني كزوجة أولى وليست زوجة ثانية.

وتعاون الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، مع أنغام في ألبومها الأخير "حالة خاصة جداً"، حيث وزع لها 6 أغانٍ في هذا الألبوم، والمقرّر طرحه خلال الساعات القادمة.

يُذكر أن زواج أنغام من الموسيقي أحمد إبراهيم، قد أحدث حالةً من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تسريب زواجها منه رسميًا دون إعلان في ليلة رأس السنة الماضية، وسفرهما سويًا إلى باريس في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلى جانب اشتراط أنغام على زوجها بتطليق زوجته الأولى، الأمر الذي نقلت على إثره الزوجة الأولى إلى المستشفى بعد تسريب تفاصيل الزواج.

وتزوّجت أنغام لأول مرة عام 1999 من المخرج مجدي عارف، وتم الانفصال عام 2000، في حين تزوجت للمرة الثانية من الموزع الكويتي فهد الشلبي عام 2004، وانفصلت عنه عام 2008، بعد إنجاب طفلها عبد الرحمن، حيث لا تزال المحاكم المصرية تشهد دعوى نفقة أقامتها الفنانة ضده لزيادة نفقة ابنها، لتبدأ أنغام الزواج السرّي غير المعلن من أحمد عز عام 2011، والانفصال 2012، ثم اكتشاف الأمر 2014، ليأتي هذا الزواج كونه الثاني من حيث السرية للفنانة المصرية.