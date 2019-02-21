دعوى طلاق بسبب زواج أنغام

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: رفعت السيدة ياسمين عيسي زوجة الموزع أحمد إبراهيم دعوى قضائية للطلاق من زوجها أمام محكمة الأسرة للضررالذي أصابها بعد ارتباطه بالفنانة أنغام حسبما جاء في الأوراق الرسمية للقضية التي سيتم تحديد موعد النظر بها خلال أيام. علماً بأن ياسمين طلبت الطلاق وليس الخلع الذي يُعتبر أسرع في الإجراءات، لكنها على مايبدو تريد الحصول على حقوقها كاملة. حيث يلزم القانون الزوج في حال تطليق زوجته باعطائها حقوقاً مادية ونفقة، فيما يلزمه أيضا بالإنفاق على ابنائه عبر معاشٍ شهري، علماً بأنهما تزوجا في شهر مايو 2010، وأنجبا ولدين.

الجدير ذكره أن أنغام تُكبِر زوجها بـ11 سنة لكونه من مواليد فبراير 1983 بينما هي من مواليد عام 1972. إلا أن أي منهما لم يُعلِق حتى الساعة على خبر زواجهما لا بالتأكيد ولا بالنفي. فيما اكتفت انغام بالترويج لألبومها الجديد الذي أُتيحَ مساء أمس عبر المتاجر الإلكترونية المختلفة.