حقق رقمًا قياسيًا.. "البدلة" يواصل حصد الإيرادات في الأسبوع الـ26

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حقق فيلم "البدلة" للفنان تامر حسني 51 ألف جنيه إيرادات في الأسبوع الـ26 لعرضه، لتبلغ إيراداته الكلية في شباك التذاكر 67 مليونًا و977 ألف جنيه.

تدور قصة الفيلم حول حمادة "أكرم حسني" ووليد "تامر حسني"، اللذين ولدا في نفس اليوم، معروفين بفشلهم في الحياة، يقرران الذهاب إلى حفلة تنكرية بزي رجال الشرطة لمقابلة زملائهم القدامى، الأمر الذي يجعل الجميع يعتقد بأنهما شرطيين حقيقيين، لتقع لهم العديد من الأحداث والمشاكل.

الفيلم من بطولة تامر حسني، أكرم حسني، ماجد المصري، أمينة خليل، دلال عبدالعزيز. وهو عمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.​