كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 08:27 صباحاً -
نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورًا من أحدث جلسة تصوير كشفت عنها، عبر حسابها على “إنستجرام”.
ظهرت ميريام في الصور داخل مغسلة ملابس، مرتدية فستانًا أبيض، وعلقت: “ليس حتى يوم الغسيل”.
يذكر أن ميريام فارس طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “قومي” باللهجة الخليجية، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني
View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
A post shared by Myriam Fares (@myriamfares) on Feb 20, 2019 at 8:49am PST
View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">on Feb 20, 2019 at 10:54am PST
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس في جلسة تصوير في المغسلة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.