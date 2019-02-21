شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عفيفى : أول مرة أشارك بمسلسلين فى رمضان لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الأولى يشارك كريم عفيفى بمسلسلين فى دراما رمضان خلال مسيرته الفنية، وهو الأمر الذى كشف السبب وراءه خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أكد فيها أنه دوماً ما كان يفضل العمل على مسلسل واحد من أجل التركيز بصورة أكبر وعدم التشتت فى أكثر من لوكيشن، إلا أنه لم يستطع رفض السيناريو المعروض عليه سواء "فكرة بمليون جنيه" أو "ولد الغلابة".

وأوضح كريم : "بالنسبة لـ على ربيع فهو صديقى الذى ارتبط معه بصداقة تمتد لحوالي 15 عام، وبالتالى في كيميا خاصة بيننا ولا اتأخر عن العمل معه خاصة أن الدور مختلف والعمل بشكل عام حافل بالمواقف الكوميدية الذى نأمل أن تعجب المشاهد".





كريم تحدث بعد ذلك عن مسلسله الثاني "ولد الغلابة" حين قال : بالتأكيد لن أتمكن من رفض عمل أشارك فيه مع السقا الذى يعد واحد من أهم النجوم منذ ظهوره على الساحة الفنية، وبالتالى فإن العمل معه إضافة مهمة خاصة أن الدور مهم للغاية إلى جانب وجود فريق عمل مميز بالكامل".

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فريق عمل ولد الغلابة فريق عمل ولد الغلابة

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" يشارك فيه بجانب على ربيع وكريم عفيفى كلاً من صابرين، صلاح عبد الله، ملك قورة، طارق عبد العزيز ومن تأليف اياد ابراهيم وإخراج وائل إحسان بينما مسلسل "ولد الغلابة" يشارك فيه إدوارد، صفاء الطوخى، إنجى المقدم، هبة مجدى، كريم عفيفى، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى.