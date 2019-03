بوستر جديد لفيلم الرعب المنتظر "the curse of la llorona"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الحساب الرسمي لفيلم "the curse of la llorona" على "فيسبوك" بوسترًا جديدًا للفيلم، المقرر عرضه في أبريل المقبل.

ذُكر الحساب: "بوستر جديد لفيلم الرعب the curse of la llorona، الفيلم من صناع سلسلة أفلام الرعب الأشهر the conjuring.. قادم في 19 أبريل".

فيلم "the curse of la llorona" بطولة باتريشيا فيلاسكويز، جون مارشال جونز، شون باتريك توماس، ريموند كروز، ليندا كارديليني، وتوني أميندولا.