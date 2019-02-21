شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات حول طرح موسم ثانى من مسلسل الدراما Manifest والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شبكة NBC على تجديد المسلسل الدرامى Manifest، لموسم ثانى، ولم تكشف الشبكة عن موعد محدد لبدء عرضه.
وقال جيف ريك في حوار له نشر على موقع " tvseriesfinale" إنه متفائل بإعادة دراما NBC لموسم ثانى، ولكن إلى الآن لم يتم إمضاء أي عقود أو إتفاقيات حول الأمر، ولكنني متفائل بسبب ردود الفعل الإيجابية التي حظى بها الموسم الأول من مسلسل " Manifest".
وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الأول 1.27 في الفئة العمرية 18 و 49، و 6.557 مليون مشاهد، وتدور الدراما الجديدة حول ركاب رحلة طيران روتينية مفقودة، ثم تعود للظهور مرة أخرى.
وتشمل قائمة الممثلين ميليسا روكسبورج وجوش دالاس وأثينا كاركانيس وجيه آر راميريز ولونا بليز وجاك ميسينا وبارفين كاور.
كانت هذه تفاصيل خبر شائعات حول طرح موسم ثانى من مسلسل الدراما Manifest لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.