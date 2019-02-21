شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات حول طرح موسم ثانى من مسلسل الدراما Manifest والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شبكة NBC على تجديد المسلسل الدرامى Manifest، لموسم ثانى، ولم تكشف الشبكة عن موعد محدد لبدء عرضه.

وقال جيف ريك في حوار له نشر على موقع " tvseriesfinale" إنه متفائل بإعادة دراما NBC لموسم ثانى، ولكن إلى الآن لم يتم إمضاء أي عقود أو إتفاقيات حول الأمر، ولكنني متفائل بسبب ردود الفعل الإيجابية التي حظى بها الموسم الأول من مسلسل " Manifest".

وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الأول 1.27 في الفئة العمرية 18 و 49، و 6.557 مليون مشاهد، وتدور الدراما الجديدة حول ركاب رحلة طيران روتينية مفقودة، ثم تعود للظهور مرة أخرى.

وتشمل قائمة الممثلين ميليسا روكسبورج وجوش دالاس وأثينا كاركانيس وجيه آر راميريز ولونا بليز وجاك ميسينا وبارفين كاور.