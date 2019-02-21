كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 05:27 صباحاً -
أعلنت خبيرة الجمال ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية سارة الودعاني خبراً ساراً لمتابعيها باستقبالها طفلها الأول “سعد”.
ونشرت سارة الودعاني صورة لها مع طفلها الأول وكشفت عن إسمه للجمهور وعلقت:” الحمدلله اللذي تتم بنعمه الصالحات رزقت بمولودي الأول (سعد) اللهم اجعله من عبادك الصالحين 20/2″.
وكانت سارة الودعاني قد كشفت في وقت سابق عن أغرب المواقف التي مرت بها خلال فترة الوحام، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات”.
وقالت سارة الودعاني إنها كانت ترفض أحياناً تناول أكلها بملعقة الطعام الكبيرة، وكانت تأكل فقط بالملاعق الصغيرة الخاصة بالحلوى، حتى أنها كانت تصرخ إذا وجدت الملعقة الكبيرة أمامها على المائدة.
كانت هذه تفاصيل خبر سارة الودعاني ترزق بمولودها الاول وتطلق عليه اسم سعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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