كاتي بيري وصديقها يستعدان لحفل خطوبة أسطوري

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت النجمة والمطربة الأمريكية اللامعة كاتي بيري، عن خطبتها للنجم أورلاندو بلوم، رسميا بعد تقدمه لخطبتها خلال مراسم رومانسية في ليلة عيد الحب، وذلك في وجود عدد من أصدقائهم المقربين.

وكانت العلاقة بين الثنائي العالمي قد استمرت بشكل غير رسمي لأكثر من عامين شهدت خلالها انقطاع دام لنحو 6 أشهر، قبل عودة الرومانسية من جديد.

وكانت النجمة العالمية قد نشرت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، صورة للخاتم الذي قدمه لها أورلاندو، والذي كان مرصعا بألماسات وردية.

وبحسب مصادر صحفية مقربة من الثنائي العالمي، فإنهما حاليا يخططان لحفل خطوبة أسطوري يحضره أصدقائهما المقربين ليحتفلا رسميا بهذه المناسبة السعيدة.

ومن جانبها كانت النجمة العالمية قد كشفت، في تصريحات صحفية، عن رغبتها بإنجاب الأطفال في أقرب وقت، من خطيبها النجم العالمي الشهير أورلاندو بلوم.

وبحسب تصريحات النجمة العالمية البالغة من العمر 34 عاما، لمجلة “people” الإخبارية، فقد أكدت أنها تتمنى ذلك بشدة وتسعى إليه في الوقت الحالي بعد إعلان خطوبتهما.

وكانت النجمة العالمية قد أعلنت منذ يومين خطبتها من حبيبها أورلاندو بلوم في عيد الحب بعد علاقة حب مضطربة استمرت لمدة ٣ سنوات كاملة.