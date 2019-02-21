«زلزال» يجمع ماجد المصري بمحمد رمضان للمرة الأولى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضم الفنان المصري ماجد المصري، لأبطال مسلسل «زلزال»، مع الفنان محمد رمضان، والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

ماجد المصري، قال عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»: «بسم الله توكلت علي الله.. أول تعاون مع صديقي النجم محمد رمضان زلزال رمضان ٢٠١٩».

مسلسل «زلزال» من بطولة النجم محمد رمضان، وحلا شيحة، ونسرين أمين، وأحمد صيام، وحسام داغر، وإنتاج سينرجى، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

من ناحية أخرى، ينتظر ماجد المصري، عرض مسلسله الجديد «بحر»، والذي يقدم من خلاله شخصية صعيدية.

المسلسل يشارك في بطولته، مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم، كوكي شقيقة روبي، ثراء جبيل، فوزية محمد، ملكة جمال مصر السابقة، محمد علي رزق، الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة، محمود جمعة، ثناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكي، نورهان ومنة عرفة، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.

وكان آخر أعمال الفنان المصري، مسلسل «الطوفان»، وشاركه البطولة كل من وفاء عامر، وأحمد زاهر، وهنا شيحة، و آيتن عامر، وفتحي عبدالوهاب، ودينا، وحقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة بعد عرضه.