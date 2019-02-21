كلوي كاردشيان تنفصل عن حبيبها بعد خيانته لها مع صديقة شقيقتها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تجددت الخلافات بين نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كلوي كاردشيان، وحبيبها لاعب كرة السلة تريستان طومسون، بانفصالهما بسبب خيانته لها من جديد مع سيدة أخرى وعدم قدرتها لمنحه الثقة مجددا.

وشف مصدر صحفي عالمي أن علاقة كلوي كاردشيان، وطومسون أصبحت معقدة بعد أن تم اكتشاف خيانته له مع صديقة شقيقتها الصغرى كيلي جينر، عارضة الأزياء التي تدعى جوردن وود.

كيلي جينر أكدت من جانبها، أنها لا تشعر بالحزن الشديد ولا تعلم كيف تتعامل مع صديقتها الخائنة التي أقامت علاقة مع حبيب شقيقتها، لافتة إلى أنها تشعر بالصدمة.

وكان موقع Tmz المعني بأخبار المشاهير قد نشر فيديو مسربا للاعب طومسون وهو يخون كلوي كاردشيان أثناء فترة حملها في ابنتها ترو مع سيدتين، ولكن سامحته كلوي على تلك الواقعة.

وتحاول كلوي كاردشيان، من وقت لأخر أن تلفت الأنظار إليها، وتتحول لمحط تركيز الأضواء بطرق بسيطة جدا سواء خلال ظهورها بالحفلات أو بحياتها اليومية، أو بطريقة نشرها للصور على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهو ما يجعل الكثيرين يشيدون بذكائها.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 34 عاما، قد حصد سلسلة من عبارات الإعجاب بعد نشرها صورا لابنتها الوحيدة ترو طومبسون، والتى وضعتها فى “حقيبة يد” نسائية، فوصف الكثيرون من مرتادى صفحة كلوي هذه الصورة بخفيفة ظل، وحصدت الصورة حتى الآن أكثر من 2.7 مليون likes، في وقت قصير جدا.