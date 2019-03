ملامح الشيخوخة تكسو وجه آل باتشينو.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي، مجموعة من الصور للنجم والممثل الأمريكي الشهير آل باتشينو، والبالغ من العمر 78 عاما، خلال تجوله في منطقة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعد مرور 10 أيام على عودته إلى بورتوريكو، حيث كان يصور فيلمه الجديد World War II movie Axis Sally.

وبدت ملامح العجز على وجه آل باتشيو، برغم محاولته إخفاء وجهه بنظارة شمس، ويشارك النجم العالمي أيضا في بطولة فيلم once upon time in Hollywood مع النجوم براد بيت وليوناردو دي كابريو ومارجورت روبي.

وعلى جانب أخر، يتمتع النجم والممثل الأمريكي بطاقة مذهلة، فعلى الرغم من بلوغة الـ 78 من عمره الا أنه ظهر مع حبيبته التي تصغرة بـ 39 عاما، وهما يقضيان إجازة رومانسية ساخنة في المكسيك، خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان موقع فني عالمي، قد نشر صور ملتهبة للنجم العالمي مع حبيبته لوسيلا سول البالغة من العمر 38 عاما، وذلك احتفالا بعيد ميلاده فى المكسيك، حيث بدا الثنائي العالمي وهما فى غاية السعادة ويتبادلان القبلات والأحضان، وفي قمة الأنسجام.