في «نادي البنات».. تشيلسي كلينتون تدافع عن ابنة أوباما.. وإيفانكا ترامب تنتقم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافع عدد من أبناء السياسيين عن ماليا أوباما، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بعد ظهورها في مجموعة من الصور وهي ترتدي المايوه على حمام السباحة وتتناول كأسا من النبيذ، وهي دون الـ 21 عاما.

ووفقا لـ«سكاي نيوز» فإن أبناء الرؤساء الأمريكيين - أو ما يطلق عليه اسم “نادي الأبناء/البنات الأوائل” - يتشاركون في رابطة غير اعتيادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما بدأت الانتقادات تتوجه إلى ابنة باراك أوباما؛ تحالفت الفتيات الأوائل لدعم ماليا.

الغائب الأكبر عن دعم والدفاع عن هذا النادي وعن ماليا أوباما، البالغة من العمر 20 عاما، كانت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، وفقا لصحيفة “جارديان” الإنجليزية.

الكاميرات كانت قد رصدت ماليا أوباما، التي ستبلغ 21 عاما في يوليو المقبل، في وضع حرج قد يعرضها للمساءلة القانونية، إذ لا يسمح القانون لمن تقل أعمارهم عن 21 عاما بشراء وتعاطي الكحول، حيث شوهدت وهي تستمتع مع 3 من صديقاتها خلال إجازة في ولاية فلوريدا وتتناول النبيذ.

عدسات الباباراتزي التقطت صورا لابنة الرئيس السابق باراك أوباما وهي تحتسي الكؤوس من زجاجة نبيذ فاخرة بيدها تصل قيمتها إلى 80 دولار، فيما كانت ترتدي ملابس سباحة، بصحبة صديقاتها في أحد الفنادق الفخمة.

الجمهوريون والموالون لهم، خصوصا في وسائل الإعلام، سارعوا إلى توجيه الانتقادات والإدانة لها لأنها انتهكت القانون في تعاطي الكحول قبل أن تبلغ السن القانونية، وإنها مستفيدة من مزايا كونها ابنة رئيس سابق وما إلى ذلك من انتقادات.

التعليقات أثارت ردا من نادي الفتيات الأوائل، حيث غردت تشلسي كلينتون، ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، تقول: ماليا أوباما مواطنة عادية.. ينبغي ألا يكون أي جزء من حياتها موضع ملاحقة ومتابعة، ولا ينبغي إضافة أي شيء على حكاية فارغة.

جينا بوش ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، قالت: رجاء لا تتطرقوا لمثل هذه القصص السخيفة ولنمنح ماليا خصوصيتها.

الردود أظهرت شكلا من أشكال التضامن بين بنات الرؤساء الأمريكيين، لكن الصوت الوحيد المفقود في هذه القصة هو صوت إيفانكا ترامب.

وكانت إيفانكا وتشلسي شنتا في نوفمبر 2017 هجوما على وسائل إعلام أمريكية، دفاعا عن ماليا، التي تداولت وسائل إعلام أخبارا وصورا عن حياتها الخاصة في جامعة هارفارد الأمريكية، حيث التقطت صورا لها وهي تدخن السجائر وأخرى وهي تقبل شابا قبيل مباراة لكرة القدم.

إيفانكا قالت حينها في تغريدة على “تويتر”: يجب السماح لماليا أوباما بالحصول على نفس الخصوصية التي يحصل عليها زملاؤها، إنها شابة ومواطنة لها خصوصيتها، ولا يجب المس بها.

تشيلسي كلينتون وجهت رسالة لوسائل الإعلام في تغريدة، قائلة: حياة ماليا أوباما الخاصة، كامرأة شابة وطالبة جامعية ومواطنة لها خصوصيتها، يجب ألا تكون طعما لجذب القراء.. كونوا أفضل.

بعض وسائل الإعلام أفادت بأن سبب امتناع إيفانكا عن الانضمام إلى نادي الفتيات الأوائل في الدفاع عن ماليا أوباما هذه المرة، ربما يعود إلى أخبار تتعلق بحساب ماليا الخاص على “فيس بوك”، الذي نشرت فيه صورة لملاحظات كتب عليها إن “دونالد ترامب شرير”.