هبة الأباصيري تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الكبرى.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الإعلامية المصرية هبة الأباصيري بعيد ميلاد ابنتها الكبرى، والتي تدعى “ليلى”.

الإعلامية المصرية شاركت جمهور بمجموعة صور ومقطع فيديو من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

هبة ظهرت في الصور والفيديو وهي تحتفل بعيدميلاد ابنتها وسط عائلتها، وقامت بالغناء لها أغاني عيد الميلاد، كاشفة أن ابنتها قد أتمت عامها الثالث عشر.

جمهور الإعلامية المصرية أمطروها بتعليقات التهنئة، إلا أنهم ابدوا تعجبهم الشديد لكونها لديها ابنة تقترب من عمر الشباب.

يذكر أن هبة الأباصيري كانت قد أنجبت ابنتها الكبرى “ليلى” من زوجها الأول، وبعد انفصالها عنه تزوجت من رجل من خارج الوسط الفني والإعلامي يدعى “عمر فطين”، وأنجبت منه ابنتها الصغرى “كايلا” عام 2013.

وكانت هبة الاباصيري قد شاركت مؤخرا في مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، بجزأيه الأول والثاني، وقدمت دور امرأة محجبة، والعمل بطولة داليا البحيري، أمل رزق، أميرة العايدي، هند عبدالحليم، وعدد من الشباب، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه وينتمي لنوعية الأعمال الرومانسية.

كما افتتحت هبة مؤخرا أول خط انتاج عطور وبخور لها، بحضور عدد كبير من نجوم الفن ومن بينهم رانيا يوسف، وداليا البحيري.