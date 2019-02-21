بعد فشل فيلمه الأخير.. نجل غادة عادل يعتذر للجمهور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعتذر عبدالله الهواري، نجل الفنانة غادة عادل، لمتابعيه بعد الانتقادات التي وجهت لفيلمه الأول «العفريت».

عبدالله، قال عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»: «أنا بعتذر يا جماعة، لأني معرفتش أوصل الفكرة لكن الخطأ في أنا لأني معرفتش أوضح فكرة الفيلم جيدًا وأشكر كل الأراء اللي شجعتني، ولكل المنتقدين اللي بينتقدوا بطريقة ليست جيدة انتظروا الأيام المقبلة أفلام جيدة».

فيلم «العفريت»، من تأليف عبدالله الهوري، وإخراجه ومن إنتاج والده المخرج مجدي الهواري.

وكانت غادة عادل قد ظهرت في الفيلم كضيفة شرف وذلك دعمًا لابنها في أول عمل فني له كما قام والده المخرج مجدي الهواري بإنتاج الفيلم، وحظي الفيلم بعدد من الاتقادات بسبب عدم وضوح قصته.

يذكر أن الفنانة المصرية لديها خمسة أبناء من طليقها المخرج مجدي الهواري هم: “عبدالله، ومريم، ومحمد، وحمزة، وعزالدين”.

وأعلنت غادة عادل انفصالها عن والد أبنائها المخرج مجدي الهواري العام الماضي، وأكدت أن الانفصال تم منذ شهور، ولكنها تكتمت على الخبر احتراما لرغبة طليقها.