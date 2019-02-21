غادة عبد الرازق تستعين بمواهب شابه في «حدوتة مرة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها الجديد “حدوتة مرة”، يوم الأربعاء 20 فبراير، وهو من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد، اللذين يخوضان أولى تجاربهما في التأليف والإخراج.

وكانت الشركة المنتجة قد تعاقدت مع عدد من المواهب الجديدة لمشاركة غادة عبد الرازق بطولة العمل، ويجرى مخرج المسلسل ترشيح باقى الفنانين الذين سيشاركون في العمل للتعاقد معهم في أقرب وقت للحاق بسباق رمضان المقبل 2019.

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق، ستخرج من السباق الرمضانى القادم بسبب خلافات بينها وبين الشركة المنتجة، إلا أنها تعاقدت مع المنتج طارق صيام مالك شركة “عرب سكرين” للمشاركة في الشهر الكريم.

والجدير بالذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق، قد شاركت في رمضان الماضى بمسلسل «ضد مجهول» مع السيناريست أيمن سلامة والمخرج طارق رفعت.