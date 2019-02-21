شريف منير يتلقى هدية خاصة من محمد صلاح.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى الفنان المصري شريف منير، هدية خاصة من اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

شريف منير، نشر صورة عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، لهدية صلاح وهي عبارة عن الـ تي شيرت الأصلي له.

وعلق الفنان المصري على الصورة قائلًا: «محمد صلاح أسعدني تلبية طلبي وبعتلي الـ تي شيرت بتاعه.. شكرًا مو صلاح».

الصورة حصدت العديد من التعليقات التي أشادت بصلاح، ورغم ذلك فوجئ متابعين شريف منير بقيامه بحذفها من على صفحته بعد ساعات قليلة من نشره لها دون الكشف عن أسباب.

شريف منير يقدم حاليا برنامج تليفزيوني بعنوان «أنا وبنتي»، مع ابنته أسما شريف منير، ويحقق البرنامج مشاهدات عالية.

فكرة البرنامج تقوم على استضافة عدد من نجوم الفن وعدد من المشاهير ويشمل البرنامج عدد من الفقرات التي يقدم فيها شريف منير العزف على آلة الدرامز، التي يحترفها.

يذكر أن الفنان شريف منير قد تغيب عن السباق الرمضاني الماضي، حيث لم يلحق الجزء الثاني من مسلسل “الزيبق” بالعرض في الموسم الرمضاني.