القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خلال تكريمه في الدورة الثانية لمهرجان "ضيافة"، الذي أقيم بالإمارات، أعرب المطرب التونسي صابر الرباعي لـ"العين الإخبارية" عن فخره بالمشاركة في هذه الدورة التي تحمل اسم "أم كلثوم"، معتبرا أن الأخيرة هرم من أهرامات الفن في الوطن العربي، ولا يزال الجميع يتعلم منها.
وقال الرباعي إنه يحضر حاليا أغنية جديدة تحمل اسم "أين أذهب" من كلمات الشاعر نزار قباني وألحان الموسيقار طلال وتوزيع يحيى الموجي وإخراج وليد نصيف.
ولفت الرباعي إلى أن الأغنية تحمل رمزية وثقلا فنيا كبيرا، وأنه استمتع بها شخصيا على مستوى اللحن والصورة والكلمة، معتبرا أنها تحافظ على المستوى الفني للغناء في الوطن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. صابر الرباعي لـ"العين الإخبارية": انتظروني مع نزار قباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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