بالفيديو.. سامح حسين: زوجتي رشحت ساندي لبطولة فيلم "عيش حياتك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل الكوميدي المصري سامح حسين أنَّ فيلمه الجديد "عيش حياتك" يعد التجربة الأولى لزوجته المؤلفة وسام حامد، مشيراً إلى أنَّ العمل يدعو للتفاؤل وحب الحياة.

وقال حسين لـ"العين الإخبارية" إنَّ الفيلم رومانسي كوميدي وهي نوعية يقدمها للمرة الأولى على شاشة السينما، لافتاً إلى احتوائه على أغنيتين.

وأشار إلى أنَّ زوجته وسام حامد هي مَن رشّحت ساندي لتأدية دور البطولة أمامه، موضحاً: "عندما تحدث معها وجدت ترحيباً شديداً".





وصرح بأن فيلم "عيش حياتك" تم تصويره فوق جبل موسى وفي واحة سيوة ومدينة دهب وسماء الأقصر، وكلها أماكن خلابة وتعطي رسالة بأن مصر آمنة ورائعة.