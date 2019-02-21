أنغام تحتفل بألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" في الكويت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت المطربة المصرية أنغام ألبومها الجديد، الذي يحمل اسم "حالة خاصة جدا"، مساء الأربعاء، عبر قناة "يوتيوب" الرسمية لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، بصفتها منتجة وموزعة الألبوم، وبرنامج "ديزر" الإلكتروني.

وتحتفل أنغام بألبومها الجديد في حفل بالكويت، الخميس، ضمن فعاليات مهرجان "فبراير الكويت".



