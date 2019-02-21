آلاء حسين تفتتح برنامجها باستضافة جواد الشكرجي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تفتتح النجمة آلاء حسين برنامجها "النهر الثالث" باستضافة الممثل القدير جواد الشكرجي على "MBC العراق". وتنطلق الحلقة بعرض تقرير مصوّر عن محطات خاطفة من مسيرة الضيف، كواحد من أبرز النجوم العراقيين والعالم العربي، وكقامة إبداعية كبرى_ كما تصفه "حسين".

وبين أحاديث عن الطفولة وولادة موهبة التمثيل والتعلق بالفن، يكشف "الشكرجي" أنه مثّل وشاكس بهدف لفت أنظار الأهل والأساتذة في المدرسة.

وتتوقف آلاء مع ضيفها عند مسيرته المهنية والدرامية والمشاكل التي واجهته فيها، وتخصّ بالذكر المسلسل العراقي "ذئاب الجبل" للمخرج حسن حسني (إنتاج 1990). كما يعلّق ضيفها على صور لمجموعة من النجوم الكبار منهم الممثل المصري الراحل نور الشريف، والمخرج العراقي جبار المشهداني، مشيراً إلى تأثير هاتين الشخصيتين على حياته.

وفي نهاية الحلقة التي ستُعرَض على "MBC العراق"، الأربعاء في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت العراق، سيُكرّم البرنامج ضيفه امتناناً لما قدّمه للفن العراقي.