شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كيلانى نجل عادل إمام ويعمل "مدرس" فى"فلانتينو" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان الشاب محمد كيلانى، فى أحداث مسلسل "فلانتينو" بطولة النجم الكبير عادل إمام والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، ويكتبه أيمن بهجت قمر، ويخرجه رامى إمام، ويظهر كيلانى فى دور نجل الزعيم، ويعمل مدرسا فى مدارس "فلانتينو"، التى يمتلكها والده نور عبد المجيد "فلانتينو"، وجسده عادل إمام، وصور كيلانى عدة مشاهد من الشخصية التى يقدمها خلال العمل.

وفى السياق ذاته انتهى الزعيم من تصوير الأسبوع الاول من المسلسل، على أن يكثف مخرج العمل رامى امام التصوير الفترة المقبل، من أجل الإنتهاء من تصوير الحلقات الأولى فى أقرب وقت .

مسلسل "فلالنتينو" يعد التعاون الأول بين الزعيم والمؤلف أيمن بهجت قمر فى الدراما التليفزيونية ، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى.