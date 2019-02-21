بالفيديو| عمل جديد يجمع محمد رحيم والمخرج نصر محروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الملحن والموزع محمد رحيم مقطع فيديو جمعه بالمخرج نصر محروس، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر رحيم، في الفيديو، بجانب المخرج نصر محروس، وعلقا: "استنونا". يذكر أن آخر أعمال الملحن محمد رحيم أغنية "طاق طاقية" للفنان محمد منير، من ألبوم "وطن".

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