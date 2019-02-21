كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 02:29 صباحاً -

حرص الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على تهنئة زوجته المطربة أنغام بألبومها الجديد «حالة خاصة جدًا» عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير “إنستجرام”. ونشر “إبراهيم”، صورة لبوستر الألبوم وعلق عليها قائلًا: «ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك وينجحك»، وردت أنغام عليه قائلة: «مبروك علينا يا حبيبي».

كانت هذه تفاصيل خبر زوج أنغام يهنئها بألبومها الجديد: “الف مبروك يا حبيبتي”.. فكيف ردت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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