شكرا لقرائتكم خبر عن بودى الهوارى: أتحمل مسئولية عدم نجاح فيلم "العفريت".. "ماعرفتش أوضح القصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الممثل الشاب عبد الله مجدى الهوارى نجل المخرج مجدى الهوارى والنجمة غادة عادل، أنه يتحمل مسئولية عدم نجاح أول تجربة سينمائية له وهو الفيلم القصير "العفريت".

وتابع الهوارى، عبر حسابه على انستجرام "‏الناس اللى بتقول رأيها باحترام هى الناس اللى ‏فعلاً لازم حد يسمعهم، ‏والناس اللى بتقول ‏رأيها بطريقة مش كويسة ‏حسابهم عند ربنا إن شاء الله.. ‏استنوا أفلام قصيرة كتيرة وحاجات تعجبكم أوى.. اللى جاى أحسن بكتير بحبكم أوى".

وأضاف: "الفيلم ليه معنى.. وليه قصة.. بس العيب من عندى أنا.. علشان ماعرفتش أوضح أكتر ليكوا القصة.. وشكرًا للناس اللى كتبوا رأيهم بجد".

يذكر أن غادة عادل ظهرت فى الفيلم كضيف شرف مع نجلها بودى، وقد شارك فى بطولته، إلى جانب بودى الذى قام بإخراجه أيضًا، أسما سعيد وأدهم السدراوى وعمرو موسى وجنات سعيد.