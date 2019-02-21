رانيا يوسف تهنئ أنغام بألبومها: "صوت مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى

هنأت الفنانة رانيا يوسف المطربة أنغام بمناسبة طرح ألبومها الجديد، أمس الأربعاء.

وكتبت يوسف عبر حسابها على تويتر: "ألف مبروك يا صوت مصر، إنتي اللي حاله خاصة وصوت لن يتكرر، مبروك الألبوم".

طرحت الفنانة المصرية أنغام ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا" عبر القناة الرسمية لشركة روتانا بموقع "يوتيوب".

وتعاونت أنغام في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين منهم الشاعر أمير طعيمة، والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد إبراهيم، وغيرهم.

يذكر أن ألبوم "حالة خاصة جدًا" يضم 14 أغنية، من بينهم " ياريتك فاهمني"، "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "بقول نسياك"، وغيرهم.