فيديو| طرح تيزر فيلم "الكنز 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طرح الحساب الرسمي لشركة "mad solutions" عبر إنستجرام، التيزر الرسمي لفيلم "الكنز 2". وعلقت الشركة علي الفيديو: "الحب مبيقدرش عليه الأقوياء، الحب بيقدر علية المساكين بس، قريبا بدور العرض ". من المعروف أن فيلم "الكنز" الجزء الأول، عرض عام 2017، بطولة محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، محمد سعد، أحمد رزق، أحمد حاتم، روبي، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

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