شعر لقاء وعكاز محسنة توفيق ويسرا اللوزي ب"كم واحد".. لقطات من "أسوان لسينما المرأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

انتهت فعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان للمرأة في دورته الثالثة، برئاسة محمد عبد الخالق، وبحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومدير المهرجان الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا والفنان باسم سمرة وأحمد عبد العزيز ولقاء الخميسي وريم البارودي.

وحرص على حضور الحفل الفنان أحمد وفيق ومادلين طبر ونور اللبنانية وجيهان خليل والإعلامي عمرو عبد الحميد والناقد طارق الشناوي والفنان شريف رمزي والمنتج محمد العدل والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، والفنانة التونسية درة والدكتورة غادة جبارة ويسرا اللوزي والمنتج صفي الدين محمود والمخرجة هالة خليل.

ونرصد لكم في هذا التقرير لقطات من مهرجان أسوان لسينما المرأة:

مذيعة الحفل

قدمت الحفل الإعلامية جاسمين طه زكي، التي تعيش حالة من النشاط، فقد قدمت مؤخرا حفل جائزة ساويرس الثقافية بحضور نجوم الفن.

فساتين النجمات بـ"كم" واحد

ظهرت الفنانة الشابة يسرا اللوزي بفستان أزرق من كم واحد، كما ظهرت الفنانة نور بفستان مشابه لفستان اللوزي، ولكن باللون الأسود.

عكاز محسنة توفيق

بكت النجمة الكبيرة محسنة توفيق عقب مناداة اسمها من قبل الإعلامية جاسمين طه زكى، مقدمة حفل افتتاح مهرجان أسوان، ونظرا لصعوبة حركتها، حيت يلازم يدها العكاز، قفز مدير المهرجان حسن أبو العلا ورئيس المهرجان محمد عبد الخالق لمساعدتها فى الصعود إلى مسرح التكريم.

إطلالة هادئة لدرة

الفنانة درة من أكثر النجمات التي تجيد اختيار الأزياء في المناسبات والاحتفالات السينمائية، وظهرت في الحفل بإطلالة هادئة من خلال فستان أبيض.

لقاء الخميسي بشعر رجالي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي خلال الحفلة بإطلالة مميزة، إذ ظهر شعرها قصيرا، وهو اللوك الذي كشفت عنه قبل الحفل بأيام، لقاء ارتدت بدلة سوداء دون أكمام.