مي عمر في سيارة فارهة وإطلالة جريئة لسلمة أبو ضيف.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت وهي تقود سيارتها الفارهة.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في لقطة رومانسية برفقة خطيبها وكتبت: "رجلي".

سلمي أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة لها وظهرت بإطلالة جريئة، أمام أحد المحلات.

آلا كوشنير

نشرت الراقصة آلا كوشنير صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، والتقطت مي الصورة على طريقة السيلفي ظهرت وظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

دارين حداد

نشرت الفنانة دارين حداد صورة جديدة، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت إعجاب متابعيها.

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها مرتدية فستان زفاف، وهي تضع روج.

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد صورة جديدة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، على الطريقة السيلفي، داخل أحد المباني الأثرية.

يارا

نشرت المطربة اللبنانية يارا صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، وسألت جمهورها عما يفعلوه حاليا.

أحمد العوضي

نشر الفنان أحمد العوضي صورة عبر حسابه على إنستجرام، مع مجموعة من أصدقائه، خلال الاحتفال بعيد ميلاد أحدهم.