انفصال ليدي غاغا عن خطيبها كريستيان كارينو

انفصلت المغنية الأمريكية ليدي غاغا عن خطيبها كريستيان كارينو وفقا لما ذكرته مجلة PEOPLE الأمريكية.

وذكر مصدر مقرب من الثنائي لـ PEOPLE إنه لا يوجد قصة درامية وراء الانفصال قائلا ” لم ينجح الأمر.. العلاقات تنتهي في بعض الأحيان”

وبدأت التكهنات حول انفصال الثنائي عندما لاحظ الكثيرون أن غاغا البالغة من العمر 32 عاما لم ترتد خاتم خطوبتها في حفل الجرامي يوم 10 فبراير الجاري، وفي خطاب قبولها الجائزة عن أغنيتها Shallow لم تذكر خطيبها وكيل المواهب الفنية بكلمة.

إلى جانب هذا لم يحضر كارينو حفل الجرامي، رغم حرص غاغا على اصطحابه في حفلات أخرى مثل حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة وحفل جولدن جلوب.

وفي يوم عيد الحب، بدلا من مشاركة الصور مع خطيبها، كشفت ليدي غاغا عن وشم جديد يخلد دورها في فيلم A Star Is Born، وعلقت على صورة الوشم: عيد حب سعيد”.

وحافظ الثنائي على علاقتهما الهادئة منذ البداية ورغم ذلك حرصا على دعم بعضهما البعض في العلن فقد تواجد كارينو إلى جانب ليدي غاغا خلال حفل Super Bowl بهيوستن عام 2017، حيث شوهد الثنائي يحتضنان بعضهما البعض.

وقد تحدثت مغنية Million Reasons، من قبل حول علاقتها بكارينو في حوار لها مع Page Six خلال جولتها العالمية لألبوم Joanne في نيويورك، قائلة: عندما أكون خلف الكواليس أجد كريستيان متواجدا ليطمئن أنني بخير، أفضل شيء في علاقتك العاطفية مع أحدهم هو أنه عندما تسقط ستجد من يساندك”.

جدير بالذكر أن ليدي غاغا قد انفصلت عن خطيبها الممثل الأمريكي تايلور كيني في يوليو من العام 2016.