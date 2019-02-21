انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان أسوان بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن

انتهت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان للمرأة في دورته الثالثة برئاسة محمد عبدالخالق وبحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومدير المهرجان الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا والمخرج داود عبدالسيد والفنان باسم سمرة وأحمد عبدالعزيز ولقاء الخميسي وريم البارودي.

وحرص هي حضور الحفل أيضا الفنان أحمد وفيق ومادلين طبر ونور اللبنانية وجيهان خليل والإعلامي عمرو عبد الحميد والناقد طارق الشناوي والفنان شريف رمزي والمنتج محمد العدل والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والفنانة التونسية درة والدكتورة غادة جبارة ويسرا اللوزي والمنتج صفي الدين محمود والمخرجة هالة خليل.

وقدم حفل الافتتاح المذيعه جاسمين طه.

وقال حسن ابوالعلا مدير المهرجان: إن الليلة حلم جديد في بداية دورة جديدة لمهرجان متخصص للمرأة في جنوب مصر، مشيرا إلي أنه يتمني أن يقبل جبين كل أسواني آمن وساهم في ظهور المهرجان بهذه الصورة المشرفة.

وأضاف "أبوالعلا":"أتوجه بخالص الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وكل قيادات وزارة الثقافة وأحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة والدكتورة مايا مرسي والدكتورة ميرفت التلاوي علي دعمهم للمهرجان.

ووجه رئيس المهرجان محمد عبدالخالق في بداية كلمته التحية لسيدات أسوان ولوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم والسفيرة ميرفت التلاوي والدكتورة مايا مرسي والدكتور أحمد إبراهيم محافظ أسوان والدكتور خالد عبدالجليل لاسهاماته في المهرجانات

الفنية ولأعضاء هيئة تدريس جامعة أسوان.

وقالت الدكتورة ميرفت التلاوي رئيس أمناء مهرجان أسوان، إنها تقدم الشكر لكل حضور الدورة و الوزيرة إيناس عبدالدايم لأنها تستحق الشكر علي جهودها وتذليلها كل العقبات.

وأضافت "التلاوي": "المهرجان يهدف لتغيير تخوف المجتمع المصري من التقدم والقضاء علي الثقافة السلفية في الملابس والمظهر ونعود لقوتنا الناعمة لنفزو العالم وهذا هو هدف مهرجان المرأة وأتمني منع ضرب السيدات في المسلسلات والأفلام لأن المرأة الوتد الأساسي لتقدم مصر".

وتمنت التلاوي في نهاية كلمتها أن يساهم المهرجان في عودة شخصية مصر وأكدت أن اختيار أسوان يرجع في المقام الأول اشعبها المضياف الكريم وأنها توقن أن تمازج مصر بين الكتاب والمثقفين والفنانين سيعود لمصر زأتمني أن نكون زخم للرئيس السيسي في مشواره.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة، أن المهرجان طفلة ولدت يوم إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام المرأة موجهة الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم والمحافظ أحمد إبراهيم والدكتورة ميرفت التلاوي وكل القائمين علي المهرجان لأن مصر هي القوة الناعمة في منطقتنا بصناعها المتميزين اللذين يظهرون شخصية المرأة

الحقيقة المثابرة .

وأضافت: " أوجه لكل الفنانات رسالة لأنهم قدوات في أعمالهم لكل الأجيال".

وقال محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، إنه في قمه سعادته بسبب الروح مشيرا إلى أن نجاحه في وظيفته كضابط قوات مسلحة يعود لزوجته بسبب دورها الرئيسي وفضلها في نجاحه في حياته وبناء بلده.

وأضاف :" دور المرأة أكثر بكثير من دور الرجل في المجتمع فلولا نجاحها لن نفكر في بلدنا".

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، إنها تتقدم في بداية كلامها بخالص التعازي لشهداء الواجب الوطني من قواتنا للمسلحة.

وأضافت أن مهرجان أسوان حقق نجاح باهر خلال العامين الماضيين مشيرة إلي أن المهرجان في دورته الثالثة يأتي خلال اختيار أسوان كعاصمة للشباب وتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وأوضحت أنها توقن أن أحلام شباب وفتيات أسوان ستحلق فوق ورش وفعاليات المهرجان.

واستكملت حديثها قائلة:" المهرجان واعد بتجارب جادة تطرح قضايا للمرأة وكل الشكر والتحية للقائمين علي المهرجان و للمحافظ علي الدعم والمساندة.

وكرمت إدارة المهرجان الفنانة منة شلبي

وقالت في كلمتها: "شكرا للبلد الجميلة أسوان وللوزيرة بالمحافظة بطبيعتها هي الأكثر قربا من قلبي والسينما هي الحلم والسحر والحياة وتحيا مصر وتحيا السينما".

كما كرمت إدارة المهرجان النجمة العالية باربرا بوشية والفنانة محسنة توفيق التي أكدت أن تكريمها اعتراف بفضل الناس عليها ولولا استقبالهم لم تكن موجوده اليوم، مشيرة إلي أن أهل مصر الحقيقين هم من علموها كل شئ.

وأضافت محسنة: "قدمت في حياتي ما أشعر به وما استفزني وأعجبني من خلال انتمائي للطلبة والعمال منذ صغري حيث جاءت ثورة ٢٠١١ فشاركت فيها لذلك أنا مدينه لشعب مصر بوقوفي هنا".