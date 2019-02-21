منة شلبي بعدتكريمها :شكرا للبلد الجميلة أسوان

منة شلبي كتب-محمد فهمي: كرمت إدارة مهرجان أسوان للمرأة في دورته الثالثة برئاسة محمد عبدالخالق وبحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومدير المهرجان الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا الفنانة منة شلبي وقالت في كلمتها: "شكرا للبلد الجميلة أسوان وللوزيرة بالمحافظة بطبيعتها هي الأكثر قربا من قلبي والسينما هي الحلم والسحر في كلمتها: "شكرا للبلد الجميلة أسوان وللوزيرة بالمحافظة بطبيعتها هي الأكثر قربا من قلبي والسينما هي الحلم والسحروالحياة وتحيا مصر وتحيا السينما". يذكر أن المهرجان برئاسة محمد عبدالخالق وبحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومدير المهرجان الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا والمخرج داود عبدالسيد والفنان باسم سمرة وأحمد عبدالعزيز ولقاء الخميسي وريم البارودي.

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