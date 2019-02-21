كتب-محمد فهمي: قالت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، إنها تتقدم في بداية كلامها بخالص التعازي لشهداء الواجب الوطني من قواتنا للمسلحة. وأضافت أن مهرجان أسوان حقق نجاح باهر خلال العامين الماضيين مشيرة إلي أن المهرجان في دورته الثالثة يأتي خلال اختيار أسوان كعاصمة للشباب وتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وأوضحت أنها توقن إلي أن المهرجان في دورته الثالثة يأتي خلال اختيار أسوان كعاصمة للشباب وتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وأوضحت أنها توقنأن أحلام شباب وفتيات أسوان ستحلق فوق ورش وفعاليات المهرجان. واستكملت حديثها قائلة:" المهرجان واعد بتجارب جادة تطرح قضايا للمرأة وكل الشكر والتحية للقائمين علي المهرجان و للمحافظ علي الدعم والمساندة يذكر أن قدم حفل الافتتاح المذيعه جاسمين طه.

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الثقافة من مهرجان أسوان :أتقدم بخالص التعازي لشهداء الواجب الوطني من قواتنا المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.