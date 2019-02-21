محمد عبدالخالق : أوجه التحية لسيدات أسوان ولوزيرة الثقافة

محمد عبدالخالق رئيس مهرجان اسوان كتب-محمد فهمي: انتهت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان للمرأة في دورته الثالثة برئاسة محمد عبدالخالق وبحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومدير المهرجان الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا والمخرج داود عبدالسيد والفنان باسم سمرة وأحمد عبدالعزيز ولقاء الخميسي وريم البارودي.

وحرص هي حضور الحفل أيضا الفنان أحمد وفيق ومادلين طبر ونور اللبنانية وجيهان خليل والإعلامي عمرو عبد الحميد والناقد طارق الشناوي والفنان شريف رمزي والمنتج محمد العدل والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والفنانة التونسية درة والدكتورة غادة

وقدم حفل الافتتاح المذيعه جاسمين طه. جبارة ويسرا اللوزي والمنتج صفي الدين محمود والمخرجة هالة خليل.وقدم حفل الافتتاح المذيعه جاسمين طه. ووجه رئيس المهرجان محمد عبدالخالق في بداية كلمته التحية لسيدات أسوان ولوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم والسفيرة ميرفت التلاوي والدكتورة مايا مرسي والدكتور أحمد إبراهيم محافظ أسوان والدكتور خالد عبدالجليل لاسهاماته في المهرجانات الفنية ولأعضاء هيئة تدريس جامعة أسوا

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