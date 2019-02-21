غطاء هاتف دريك الخلوي سعره 400 الف دولار.. لن تصدقوا فخامته

كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 12:52 صباحاً -

ابتاع مغني الراب العالمي دريك 32 عامًا غطاء لهاتفه النقال كهدية قيّمة لنفسه بعد فوزه بجائزة “أفضل أغنية راب” في حفل توزيع جوائز الغرامي.

واختار غطاء مطليا بالذهب ومُرصّع بالألماس لونه أزرق، وطلب إلى مُصمم المُجوهرات Jason of Beverly Hills تصميمه، حيث نشر الأخير فيديو عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّق عليه قائلًا: “لأننا لا ننتج الأساسيات! غطاء هاتف ألماسي لصديقنا دريك”.



جاء تصميم الغطاء بذهبٍ أبيض ذات 18 قيراط، ورُصّع بالألماس الأزرق والأبيض على طوله، وأضيف له إكسسوار أيقوني جاء على شكل بومة، وهي شعار العلامة التي يمتلكها دريك OVO وبلغ سعره 400 الف دولار.



ولم يسلم دريك من التعليقات الساخرة، حيث قال أحدهم: “ماذا سيفعل دريك عندما يتم إصدار آيفون 15؟”.

يُذكر أنّ لقب صاحبة أغلى غطاء للهاتف في العالم ما زال بحوزة مُصممة المُجوهرات الكندية “أنيتا ماي تان”، حيث أنها صنعت غطائين اثنين، الأول على شكل عنكبوت والثّاني على شكل تنّين، إذ يصل سعر كل واحد منهما إلى 880 ألف دولار.