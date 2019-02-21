شاهدوا ديمة بياعة تدافع عن تيم حسن.. والسبب!

كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 12:52 صباحاً -
أجابت الممثلة السورية ديمة بياعة على الأسئلة التي طرحت عليها، من قبل متابعيها عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي خلال بث مباشر، وعندما سئلت عن طليقها الممثل السوري تيم حسن كان جوابها حاسماً، حيث طلبت من المشاركين بالبث ألا يأتون على سيرته بشكل سيء لأنه كان جزءاً من ماضيها، وتحترم العلاقة التي جمعت بينهما في مرحلة من حياتها. كما طلبت بياعة من متابعيها، إحترام خصوصيتها.
يُذكر أن بياعة تشارك في مسلسل “ببساطة”، من بطولة باسم ياخور، جيني إسبر، فادي صبيح، محمد حداقي، رنا شميس، أحمد الأحمد، جمال العلي، أمال سعد الدين، وأندريه سكاف.
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